Venerdì sera nel Cortile Mercato Vecchio di Verona si terrà un concerto jazz con ingresso gratuito, pensato come evento solidale. La serata prevede l’esecuzione di vari brani jazz, senza specificare quali. I fondi raccolti durante l’evento saranno destinati alle organizzazioni umanitarie Emergency e Medici Senza Frontiere. La musica dal vivo si trasformerà così in un aiuto concreto per le attività di assistenza sanitaria in zone di crisi. L’evento si svolge in un contesto pubblico e all’aperto.

? Punti chiave Quali brani jazz animeranno il Cortile Mercato Vecchio venerdì sera?. Come verrà trasformata la musica in aiuti per Emergency e MSF?. Chi sono i musicisti che guideranno la Jazzset Orchestra?. Dove si svolgeranno gli altri appuntamenti gratuiti del mese di maggio?.? In Breve Jazzset Orchestra con 18 musicisti e direzione di Gilberto Merli al Mercato Vecchio.. Solisti Rossana d'Auria e Stefano Fusco eseguono repertorio Dixieland, Swing, Blues e R&B.. Appuntamenti gratuiti il 21 maggio al Saval, il 28 maggio a San Fermo e il 30 maggio al Parco della Rimembroria.. Associazione Medici per Strada organizza la rassegna Restiamo Umani iniziata il 10 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verona, il jazz per la pace: concerto solidale per Emergency e MSF

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