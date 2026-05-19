Verde pubblico | l' Amministrazione vuole anticipare la manutenzione
Un incontro si è tenuto nella città per affrontare i problemi legati alla pulizia urbana e alla manutenzione dei marciapiedi. L’Amministrazione ha deciso di anticipare i lavori di manutenzione, concentrandosi sulle zone che presentano le criticità più evidenti. Durante l’appuntamento sono state discusse le modalità per migliorare la gestione del verde pubblico e per intervenire più rapidamente nelle aree più problematiche. La riunione ha coinvolto i rappresentanti delle varie aree cittadine interessate.
FRANCAVILLA FONTANA - Un incontro per risolvere le criticità in materia di pulizia urbana e della manutenzione dei marciapiedi, con particolare attenzione alle situazioni di maggiore criticità presenti sul territorio cittadino. Nella giornata di ieri, lunedì 18 maggio 2026, si è tenuta una. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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