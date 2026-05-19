Verde pubblico | l' Amministrazione vuole anticipare la manutenzione

Un incontro si è tenuto nella città per affrontare i problemi legati alla pulizia urbana e alla manutenzione dei marciapiedi. L’Amministrazione ha deciso di anticipare i lavori di manutenzione, concentrandosi sulle zone che presentano le criticità più evidenti. Durante l’appuntamento sono state discusse le modalità per migliorare la gestione del verde pubblico e per intervenire più rapidamente nelle aree più problematiche. La riunione ha coinvolto i rappresentanti delle varie aree cittadine interessate.

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FRANCAVILLA FONTANA - Un incontro per risolvere le criticità in materia di pulizia urbana e della manutenzione dei marciapiedi, con particolare attenzione alle situazioni di maggiore criticità presenti sul territorio cittadino. Nella giornata di ieri, lunedì 18 maggio 2026, si è tenuta una. 🔗 Leggi su Brindisireport.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Trump, China y el nuevo orden mundial | Cuba, Irán y la guerra que viene Sullo stesso argomento La manutenzione del verde pubblico grazie ad una piattaforma digitaleMontegrotto Terme avvia il nuovo piano annuale di manutenzione del verde pubblico affidandosi a GreenSpaces di R3GIS, piattaforma digitale che... Verde pubblico, «la Giunta si è dimenticata della manutenzione in molte vie»«Questa mattina ho fatto un giro in città, un po’ in bici e un po’ a piedi e non ho potuto non notare come in varie zone la situazione dei polloni,... ACQUEDOTTO COMUNALE - ENTE PUBBLICO - Results on X | Live Posts & Updates x.com Bosco di Valcanneto, il Comune convoca i cittadini: incontro pubblico sul futuro dell’area verdeIl sindaco Elena Gubetti, l'assessore all'Ambiente Alessandro Gnazi, e i funzionari dell'Ufficio Ambiente e il dottore Forestale Stefano Cupellini hanno dato appuntamento ai cittadini per il 27 maggio ... civonline.it Verde pubblico, proroga per maggio: il Comune affida ancora il servizio in attesa della nuova gestioneIl servizio di manutenzione del verde pubblico a Catanzaro prosegue in regime di proroga. Con una determina del settore Igiene ambientale, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Fiorita ... catanzaroinforma.it