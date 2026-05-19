Verbania furti in mercati e supermercati | tre bulgari allontanati dal territorio nazionale

Da imolaoggi.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Verbania, nella mattinata di sabato, la Polizia di Stato ha individuato un’auto sospetta sulla SS34 a Suna. Durante i controlli, sono stati scoperti tre cittadini bulgari coinvolti in furti avvenuti in mercati e supermercati della zona. Dopo l’identificazione, le autorità hanno deciso di allontanarli dal territorio nazionale. L’operazione si inserisce in un’attività di monitoraggio delle aree commerciali per contrastare i reati di natura predatoria.

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La Polizia di Stato di Verbania ha rintracciato sabato mattina un’auto sospetta sulla SS34, in località Suna. Nello specifico gli agenti della Squadra Mobile e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Verbania hanno proceduto al controllo dell’autovettura ed all’identificazione del conducente e delle due passeggere. Dalle verifiche in banca dati, risultavano a carico delle due donne diversi precedenti di furto con destrezza presso mercati e supermercati, nonché di indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento. Il conducente, invece, risultava abituale noleggiatore di autovetture utilizzate per furti. I tre cittadini europei, di nazionalità bulgara, erano diretti in Piazza Mercato, ove nella stessa mattinata si svolgeva, come ogni sabato, il mercato rionale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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