Venezia e terraferma | scatta la caccia ai nidi di gabbiano con i cittadini

A Venezia e nella terraferma veneziana si è avviata una campagna per individuare i nuovi nidi di gabbiano. I cittadini sono invitati a segnalare eventuali punti di nidificazione, contribuendo così a una mappa aggiornata di queste aree. I ricercatori del Corila stanno raccogliendo le osservazioni per monitorare i siti di riproduzione e intervenire se necessario. La collaborazione tra enti e residenti mira a controllare la presenza di nidi e a gestire la popolazione di gabbiani.

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? Domande chiave Dove si nascondono i nuovi nidi nella terraferma veneziana?. Come possono i cittadini aiutare concretamente i ricercatori del Corila?. Quali regole bisogna seguire per non disturbare i pulcini?. Perché i dati raccolti serviranno per la mappatura del 2026?.? In Breve Monitoraggio entro il 30 giugno per mappare nidi e coppie stabili.. Ricerca mira a colmare vuoto dati accumulati dal 2018 nel centro storico.. Segnalazioni tramite modulo online o email a Francesca Coccon di Corila.. Obiettivo creare mappa georiferita della specie per la stagione 2026.. Il Consorzio Corila ha lanciato una campagna di monitoraggio del gabbiano reale a Venezia e nelle zone della terraferma, coinvolgendo direttamente i cittadini per mappare le coppie riproduttive entro il 30 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Venezia e terraferma: scatta la caccia ai nidi di gabbiano con i cittadini ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Traffico bloccato per un'ora tra la terraferma e VeneziaIl traffico ha subito grossi rallentamenti questa mattina, giovedì 23 aprile, sulle strade tra la terraferma e Venezia. Leggi anche: A1 femminile, via ai playoff con i quarti: scatta la caccia all’Ekipe Orizzonte detentore del titolo