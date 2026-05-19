Vela solidale la velaterapia per l’inclusione sociale

Da Ostia nasce il progetto Velando, una iniziativa che utilizza la vela come strumento di inclusione sociale. La velaterapia coinvolge persone che trovano nel mare e nelle barche un’opportunità di integrazione. Le imbarcazioni vengono adattate per essere accessibili a tutti, con l’obiettivo di promuovere la partecipazione e la solidarietà attraverso l’attività velica. Il progetto si propone di rendere il mare un luogo aperto a chiunque, indipendentemente dalle possibilità o dalle abilità.

Da Ostia il progetto Velando: il mare accessibile a tutti, dove le barche diventano strumento di inclusione e solidarietà. Servizio di Raffaella Frullone TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Vela solidale, la velaterapia per linclusione sociale

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