Vela maltempo in Croazia | Caracciolo in top 10 e Peroni terzo

Nella terza giornata dei Campionati Europei di vela classe ILCA in Croazia, le condizioni meteo avverse hanno influenzato le prove, causando rallentamenti e sospensioni. Nonostante il maltempo, gli atleti italiani hanno ottenuto risultati soddisfacenti, con un velista che si è posizionato tra i primi dieci e un altro che si è collocato terzo nella classifica generale. La competizione continua con le prove ancora in corso, mentre le condizioni meteorologiche restano instabili.

Il maltempo frena la terza giornata dei Campionati Europei di vela classe ILCA in Croazia, ma l’Italia chiude con risultati positivi. Un terzo giorno ampiamente compromesso dal meteo è andato in archivio sulle acque della JK Marina Krastela, località croata che ospita i Campionati Europei di vela. Nelle prime battute della giornata, infatti, una forte tempesta si è abbattuta sul campo di gara, consentendo di fatto lo svolgimento di poche regate. In campo femminile, nella classe ILCA 6, le atlete hanno disputato solamente due prove. I parziali hanno comunque consentito a Ginevra Caracciolo di gravitare in top 10. L’azzurra, inserita nella flotta blu, ha strappato una quarta e un’ottava piazza, arrivando a un totale di 27 punti netti. 🔗 Leggi su Sportface.it

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