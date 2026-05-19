Vela Guizzo di Peroni nel day-3 agli Europei ILCA7 bene Chiavarini Caracciolo in top 10 nell’ILCA6

Il terzo giorno dei Campionati Europei di vela si è svolto sotto condizioni meteorologiche avverse sulla costa croata, presso la JK Marina Krastela. Nella competizione dedicata alla classe ILCA6, si sono registrati diversi risultati significativi: un atleta ha ottenuto un buon risultato nel day-3, mentre un altro si è posizionato tra i primi dieci. In contemporanea, nella classe ILCA7, un velista ha conquistato un guizzo importante durante le prove di giornata e un altro atleta si è distinto con performance positive.

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Un terzo giorno compromesso dal meteo quello appena andato in archivio sulle acque della JK Marina Krastela, località della Croazia teatro questa settimana dei Campionati Europei di vela riservati alla class ILCA6. Nel corso delle prime battute infatti una tempesta si è abbattuta sui gli atleti, consentendo di fatto lo svolgimento di poche regate. Nello specifico in campo femminile, dunque nell’ILCA6, si sono svolti due segmenti che hanno consentito a Ginevra Caracciolo di gravitare in top 10. L’azzurra infatti in flotta blu ha strappato una quarta ed un’ottava piazza, arrivando al totale di 27 punti netti. Day-3 negativo invece per Chiara Benini Floriani, al momento ventiseiesima dopo aver chiuso i conti con 33-18 con si è attestata a quota 57 punti netti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Vela, Guizzo di Peroni nel day-3 agli Europei ILCA7, bene Chiavarini. Caracciolo in top 10 nell’ILCA6 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Vela, bene Ferrari e Dubbini agli Europei 470: gli italiani in top 10L’Italia è partita subito bene ai Campionati Europei Open 2026 del 470 misto: oltre a Ferrari e Dubbini, un’altra coppia è in top 10 Cambia la... Vela, Lorenzo Brando Chiavarini parte forte agli Europei ILCA. Cinque azzurri nella top15Dopo una domenica priva di azione a causa del vento instabile, va in archivio ufficialmente la prima vera giornata dei Campionati Europei Open ILCA...