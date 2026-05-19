Un video che mostra le conseguenze di atti vandalici nel vecchio liceo Marconi ha suscitato reazioni di sdegno tra i cittadini, che si sono detti sconvolti di fronte alle immagini delle strutture danneggiate. Il edificio, chiuso dal 2008, si trova in uno stato di abbandono ormai da diversi anni. I residenti hanno espresso il loro disappunto per l’assenza di interventi da parte delle autorità, che finora si sono mantenute in silenzio su quanto accaduto.

Cittadini amareggiati, sconvolti, davanti alle immagini del video che mostra ciò che resta del vecchio liceo, chiuso dal 2008 e da anni lasciato all’abbandono. Le scene documentano un edificio ormai devastato, trasformato in rifugio improvvisato per feste, bivacchi e incursioni vandaliche. Aule distrutte, vetri in frantumi, muri imbrattati e cumuli di rifiuti raccontano una situazione ormai fuori controllo. Banchi, lavagne, cattedre, computer e strumenti di laboratorio sono stati distrutti o saccheggiati. Ovunque si trovano carte sparse, vecchi compiti, finiti sul pavimento tra polvere e calcinacci. Un’immagine simbolo di degrado e spreco che ha provocato indignazione tra residenti ed ex studenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vecchio liceo Marconi. Il video dei vandalismi fa indignare i cittadini: "Istituzioni in silenzio"

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