Varia di Palmi 2026 confermato il sostegno della Metrocity
La Fondazione Varia di Palmi ETS ha espresso soddisfazione per il rinnovo del sostegno da parte della Città metropolitana di Reggio Calabria per l’edizione 2026 della Varia di Palmi. La conferma del ruolo di partner istituzionale da parte dell’ente si è concretizzata con un atto formale che garantisce il supporto alla manifestazione anche per il prossimo anno. La decisione è stata comunicata ufficialmente e rappresenta un risultato importante per la continuità dell’evento.
Soddisfazione è stata espressa dalla Fondazione Varia di Palmi ETS per il rinnovo del sostegno istituzionale da parte della Città metropolitana di Reggio Calabria, che anche per l’edizione 2026 della Varia di Palmi conferma il proprio ruolo di partner istituzionale della manifestazione.Ancora una. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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