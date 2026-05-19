Varia di Palmi 2026 confermato il sostegno della Metrocity

La Fondazione Varia di Palmi ETS ha espresso soddisfazione per il rinnovo del sostegno da parte della Città metropolitana di Reggio Calabria per l’edizione 2026 della Varia di Palmi. La conferma del ruolo di partner istituzionale da parte dell’ente si è concretizzata con un atto formale che garantisce il supporto alla manifestazione anche per il prossimo anno. La decisione è stata comunicata ufficialmente e rappresenta un risultato importante per la continuità dell’evento.

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