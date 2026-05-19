Nelle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza, si vedevano tre uomini mentre prelevavano gasolio da un deposito di carburante situato in via Gorla, a Grandate. Di questi tre, uno è stato fermato dalla polizia, mentre gli altri due sono riusciti a scappare prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. L’episodio si è verificato durante le ore notturne, quando i ladri hanno agito indisturbati, lasciando dietro di sé tracce visive e un episodio di furto di carburante.

Li hanno visti dalle telecamere, in diretta, mentre svuotavano le scorte di gasolio all’interno di un deposito di carburante della società Pedemontana, a Grandate in via Gorla. Il centro operativo autostradale, nella tarda mattinata di sabato ha subito chiamato la Polizia Stradale di Como, intervenuta con una pattuglia che ha sorpreso i ladri in flagranza, e recuperato tutto il carburante rubato. Due di loro sono riusciti a fuggire, ma non Giuseppe Curto, leccese di 58 anni residente a Rozzano, arrestato in flagranza di reato per furto pluriaggravato. Gli agenti hanno bloccato il furgone Fiat Ducato bianco preso a noleggio, mentre usciva... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vampiri del gasolio. Uno arrestato. Due in fuga

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