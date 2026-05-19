Valore Donna – Il Made in Italy parla al femminile

In Italia, l’imprenditoria femminile comprende circa 1,3 milioni di imprese, che costituiscono il 22 per cento del totale delle attività commerciali nel paese. Questo settore si distingue per la presenza significativa di donne che gestiscono aziende in diversi settori. La presenza femminile nell’imprenditoria italiana si è consolidata nel tempo, contribuendo a una fetta rilevante dell’economia nazionale. La crescita di queste imprese ha attirato l’attenzione di enti pubblici e privati, interessati a sostenere ulteriormente questa realtà.

L’imprenditoria femminile in Italia conta oggi circa 1,3 milioni di imprese e rappresenta il 22 per cento del totale. Un dato che racconta molto più di una presenza economica: racconta una trasformazione profonda del Paese. Per troppo tempo il talento delle donne è stato considerato un fenomeno emergente. Oggi, invece, è uno dei motori più dinamici dell’Italia sotto il profilo economico, sociale e culturale. Le donne non sono più soltanto protagoniste di singole storie di successo: stanno ridefinendo il concetto stesso di leadership, portando nelle aziende un nuovo equilibrio tra innovazione e sostenibilità, crescita economica e responsabilità sociale, competitività e capacità di creare comunità. 🔗 Leggi su Panorama.it

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