Vallecamonica da dimenticare per Omega

La cronoscalata Trofeo Vallecamonica, prima tappa del Campionato Italiano Super Salita e valida anche per il Campionato Italiano Velocità Montagna nella zona nord, si è conclusa senza risultati positivi per la squadra Omega. La gara si è svolta come previsto, con diverse auto in competizione lungo il percorso. Tuttavia, i piloti della squadra Omega non sono riusciti a ottenere i tempi sperati, lasciando l'esito della prova distante dalle aspettative prefissate.

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