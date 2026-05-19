Vallecamonica da dimenticare per Omega
La cronoscalata Trofeo Vallecamonica, prima tappa del Campionato Italiano Super Salita e valida anche per il Campionato Italiano Velocità Montagna nella zona nord, si è conclusa senza risultati positivi per la squadra Omega. La gara si è svolta come previsto, con diverse auto in competizione lungo il percorso. Tuttavia, i piloti della squadra Omega non sono riusciti a ottenere i tempi sperati, lasciando l'esito della prova distante dalle aspettative prefissate.
Non è di certo questo l'esito che in casa Omega si attendeva dalla Cronoscalata Trofeo Vallecamonica, primo atto del Campionato Italiano Super Salita valevole anche per il Campionato Italiano Velocità Montagna nell'ambito della zona nord. Due erano i portacolori della scuderia veronese al via ma. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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