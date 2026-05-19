Valditara chieda scusa alle maestre di Marostica | meritano di essere cavalieri del Lavoro
Il ministro dell’istruzione ha chiesto scusa alle insegnanti di Marostica, riconoscendo il loro impegno. In un messaggio diretto, si rivolge al Presidente della Repubblica, senza specificare dettagli sulle motivazioni o sui contenuti della comunicazione. La richiesta di scuse si inserisce in un contesto di attenzione verso il ruolo delle maestre, che sono state definite meritevoli di riconoscimenti ufficiali. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali sviluppi o risposte ufficiali.
Caro Presidente Sergio Mattarella, anziché dare la grazia alla signora Minetti, nomini Cavalieri del Lavoro le maestre della scuola primaria di “Arpalice Cuman Pertile” che hanno insegnato ai loro ragazzi cos’è l’immigrazione oggi, chi sono i rifugiati, cosa significhi vivere a due passi dalla rotta Balcanica. Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, noto pedagogista in questo Paese, ha pensato di avviare persino una verifica “al fine di accertare le modalità didattiche delle attività disposte e le modalità di svolgimento delle stesse”. Cosa dobbiamo fare? Punire anche questi insegnanti che adoperano un’esperienza... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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