Quest’anno, la Valdelsa si prepara ad accogliere il Valdelsa Love Festival, organizzato da Jungle Events. La manifestazione si svolgerà a Poggibonsi e coinvolgerà diversi generi musicali, dal rap al pop. L’evento si svilupperà nel corso di più giorni, attirando pubblico da varie zone e creando un’atmosfera di festa e condivisione. La location principale sarà il centro cittadino, dove si terranno concerti e momenti di intrattenimento, con l’obiettivo di promuovere la musica e i rapporti tra i partecipanti.

Anche quest’anno una vera e propria ondata di amore invaderà tutta la Valdelsa e l’epicentro di questa insolita scossa di emozioni sarà Poggibonsi. Nel capoluogo valdelsano in località Bernino, va in scena il terzo capitolo del ‘ Valdelsa Love Festival ’, a cura di Jungle Events. Cinque serate diverse dal 20 al 24 maggio. La formula resta l’eterogeneità dell’offerta, studiata per attrarre un pubblico trasversale. Il palco ogni sera avrà una proposta tematica differente, coprendo generi e generazioni. Si inizia mercoledì 20 maggio con Ketama126. L’apertura è affidata a uno dei nomi più autentici e discussi della scena urban rap italiana, pronto a catalizzare l’attenzione dei fan del genere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Valdelsa Love Festival" a cura di Jungle Events: dal rap al pop

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

FalComics 2026, il Festival della Cultura Pop a Falconara dal 15 al 17 maggioFALCONARA - Tutto pronto per FalComics 2026 (15-17 maggio), il festival dedicato alla Cultura Pop del circuito C.

Briga a Milano: il ritorno tra rock e rap e la critica al pop moderno? Cosa scoprirai Come ha gestito Briga il rapporto con Maria De Filippi? Perché l'artista critica chi usa solo basi preregistrate nei concerti? Cosa...

Un fiume d’amore in Valdelsa. Musica e stand: ecco il Love FestivalSembra incredibile e anche cosa rara di questi tempi, ma una vera ondata di amore invaderà tutta la Valdelsa. L’epicentro di questa inattesa scossa di emozioni sarà Poggibonsi, dove, nel parcheggio ... lanazione.it

Poggibonsi, arriva il Valdelsa Love FestivalUn’ondata di amore invade la Valdelsa. A Poggibonsi, in località Bernino, da mercoledì 22 maggio a domenica 26, arriva Valdelsa Love Festival, con cinque giornate completamente diverse tra loro, ma ... radiosienatv.it