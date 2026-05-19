Vai Valeria! | ecco il nuovo singolo di Piji

Con Vai,Valeria!, il nuovo singolo di Piji uscito il 15 maggio su tutte le piattaforme digitali (Azzurra MusicGrande Angelo), l’amore diventa un terremoto desiderato, una catastrofe emotiva accolta quasi con entusiasmo. Il brano vede la partecipazione straordinaria di Sergio Cammariere, autore della musica, e nasce dall’incontro tra due universi artistici affini: il cantautorato jazz e poetico di Cammariere e la scrittura ironica, cinematografica e visionaria di Piji. VAI, VALERIA! racconta il momento in cui la vita apparentemente perfetta e ordinaria viene travolta da qualcuno capace di “mandare all’aria” tutte le certezze. Non una crisi da evitare, ma una rivoluzione da abbracciare. 🔗 Leggi su Funweek.it

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