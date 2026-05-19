Va in scena Un ciclone dentro casa
“Un ciclone dentro casa”. Questo il titolo dello spettacolo che andrà in scena nella serata di sabato 23 maggio (ore 21) all'auditorium Don Renato Mazzoleni di Cisano Bergamasco. A proporlo l'associazione Tramm “Arte, eventi e formazione” di Garlate per la regia di Matteo Polvara. Sul palco. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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Dentro la mente di Amos, al Teatro di Bomporto va in scena "SUPER"Sabato 14 marzo 2026 il Teatro Comunale di Bomporto ospiterà *SUPER*, uno spettacolo che porta il pubblico dentro la mente del protagonista, Amos.
A Casa Fools Teatro Vanchiglia va in scena INUTILI - Tragicomico addio all’opera liricaUno spettacolo al debutto assoluto che attraversa i generi e le emozioni, muovendosi tra commedia brillante, opera barocca e dramma moderno.
Bellissima festa per i 30 anni del film Il ciclone a Laterina Pergine Valdarno. Emozionante pomeriggio con un bagno di folla entusiasmante. GRAZIE facebook
Ho già fatto un post su Suikoden 3, un mese fa..ma perché una grande parte di questa comunità ha avuto un odio per il combattimento di s3? È vicino all'evoluzione di un capolavoro… reddit