Va in scena Un ciclone dentro casa

Da leccotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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“Un ciclone dentro casa”. Questo il titolo dello spettacolo che andrà in scena nella serata di sabato 23 maggio (ore 21) all'auditorium Don Renato Mazzoleni di Cisano Bergamasco. A proporlo l'associazione Tramm “Arte, eventi e formazione” di Garlate per la regia di Matteo Polvara. Sul palco. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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