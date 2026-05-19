Uscire dal bipolarismo maggioritario per non finire come l’America di Trump

Il Mulino, per decenni, ha rappresentato uno dei punti di riferimento nel panorama culturale e politico italiano, esercitando un ruolo di rilievo negli anni Novanta, in particolare durante il passaggio dalla prima alla seconda Repubblica. La pubblicazione ha contribuito a definire il dibattito pubblico e ha promosso iniziative di approfondimento su temi di attualità. La sua influenza si è manifestata attraverso articoli, studi e interventi che hanno coinvolto intellettuali e politici dell’epoca.

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Il Mulino è stato per decenni uno dei centri di cultura e iniziativa politica più autorevoli e attivi del nostro paese, con una particolare capacità di influenza negli anni novanta, durante il passaggio dalla cosiddetta prima alla cosiddetta seconda Repubblica. Un passaggio sancito dagli scandali giudiziari dell’inchiesta Mani Pulite, con il processo ai vertici della politica trasmesso in tv all’ora di cena, per giorni e giorni, ma soprattutto dall’abbandono della legge elettorale proporzionale in favore del sistema maggioritario, inizio di quella transizione istituzionale mai portata a termine e ricominciata sempre da capo per i successivi trent’anni, all’inseguimento dei modelli più disparati (presidenzialismo americano, semipresidenzialismo alla francese, modello Westminster. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Uscire dal bipolarismo maggioritario per non finire come l’America di Trump ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Iran. Tregua prolungata. Trump non sa come uscire dal conflittoUn sospiro di sollievo: la proroga del cessate il fuoco del conflitto mediorientale non era scontata dal momento che ancora una volta il partito... Cuba, flotilla parte dal Messico: quel rischio di finire nel mirino di TrumpUna missione umanitaria quella verso Cuba che serve per aiutare la popolazione dopo che Trump ha scelto di non far entrare carburante nell’Isola.