Usa | imam San Diego intolleranza e odio religiosi senza precedenti

Un imam di San Diego ha dichiarato che la propria comunità si trova in lutto a causa dell’aumento di episodi di intolleranza e odio religioso nel paese. Ha sottolineato come questi fenomeni siano arrivati a livelli mai visti prima, coinvolgendo diverse comunità e alimentando tensioni sociali. Le sue parole sono state pronunciate in un momento di preoccupazione crescente tra le comunità religiose, che si trovano a dover affrontare un clima di ostilità e discriminazione.

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