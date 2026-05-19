Usa | imam San Diego intolleranza e odio religiosi senza precedenti

Da lapresse.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un imam di San Diego ha dichiarato che la propria comunità si trova in lutto a causa dell’aumento di episodi di intolleranza e odio religioso nel paese. Ha sottolineato come questi fenomeni siano arrivati a livelli mai visti prima, coinvolgendo diverse comunità e alimentando tensioni sociali. Le sue parole sono state pronunciate in un momento di preoccupazione crescente tra le comunità religiose, che si trovano a dover affrontare un clima di ostilità e discriminazione.

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Milano, 19 mag. (LaPresse) – “La mia comunità è in lutto. L’intolleranza religiosa e l’odio che purtroppo esistono nella nostra nazione sono senza precedenti”. Così il direttore e imam del Centro Islamico di San Diego, Taha Hassane, secondo quanto riporta Nbc News. 1905 – Due donne uccise nel Napoletano – Israele intercetta la Flotilla al largo di Cipro – Juventus, tutti sotto accusa New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

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