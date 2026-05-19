Urla schiamazzi arredi pubblici danneggiati | le baby gang distruggono una piazzetta a Fidenza
A Fidenza, nelle vicinanze del teatro, si sono verificati episodi di vandalismo e schiamazzi provenienti da gruppi di giovani. Durante alcuni interventi, sono stati segnalati danni a arredi pubblici e suoni eccessivi che hanno disturbato la quiete della zona. La piazzetta interessata è stata coinvolta in questi comportamenti, causando disagi ai residenti e ai frequentatori della zona. Le autorità stanno indagando sugli incidenti e raccogliendo testimonianze relative agli episodi.
“A Fidenza, a pochi passi dal teatro, le babygang distruggono una pizzetta e ancora una volta a farne le spese sono i cittadini perbene. Panchine rovesciate, urla, schiamazzi, arredi pubblici danneggiati: questa è l’ennesima fotografia di un territorio lasciato allo sbando” si legge in una nota. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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