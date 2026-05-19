Urgnano ladri scatenati nel weekend | assalto al negozio di biciclette e furto di vino in trattoria
Nel fine settimana appena trascorso, alcune attività commerciali nella zona di Urgnano sono state vittime di furti e atti vandalici. Un negozio di biciclette è stato preso di mira con un assalto durante il weekend, mentre una trattoria locale ha subito il furto di bottiglie di vino. Le autorità stanno indagando sugli episodi, che hanno coinvolto più attività nel corso dei due giorni. Nessuna informazione è ancora stata resa nota sui responsabili o sui danni complessivi.
Urgnano. Un fine settimana, quello appena trascorso, segnato da furti e spaccate ai danni di alcuni commercianti della zona. Nel dettaglio, nella notte tra venerdì e sabato è stata presa di mira un’attività specializzata nella vendita di biciclette, mentre nel pomeriggio di domenica un secondo episodio ha interessato un ristorante del paese, con l’arresto di un 46enne da parte dei carabinieri. Nel primo caso, intorno alle 3.20 della notte tra venerdì e sabato, un uomo ha sfondato l’ingresso del negozio utilizzando un furgone per poi asportare cinque biciclette di alta gamma, per un valore complessivo superiore ai 35mila euro. “È il secondo furto che subiamo dal 2020 – racconta Stefano Bresciani -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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