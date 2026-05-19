Urgnano ladri scatenati nel weekend | assalto al negozio di biciclette e furto di vino in trattoria

Nel fine settimana appena trascorso, alcune attività commerciali nella zona di Urgnano sono state vittime di furti e atti vandalici. Un negozio di biciclette è stato preso di mira con un assalto durante il weekend, mentre una trattoria locale ha subito il furto di bottiglie di vino. Le autorità stanno indagando sugli episodi, che hanno coinvolto più attività nel corso dei due giorni. Nessuna informazione è ancora stata resa nota sui responsabili o sui danni complessivi.

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