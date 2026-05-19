Urbanistica approvato il piano generale per i Comuni dell' Alto Ferrarese | i dettagli
Nella giornata di oggi, il Comune di Bondeno ha approvato in Giunta la proposta di Piano Urbanistico Generale (PUG), uno strumento di pianificazione territoriale. La stessa proposta sarà adottata anche dagli altri comuni dell’Alto Ferrarese. Il piano definisce le linee guida per lo sviluppo e l’uso del territorio, rappresentando un documento di riferimento per le future decisioni urbanistiche della zona. La decisione arriva dopo un percorso di confronto e analisi condivisa tra le amministrazioni comunali coinvolte.
Il Comune di Bondeno ha approvato in Giunta la proposta di Pug (Piano Urbanistico Generale) che è lo strumento di programmazione territoriale e che verrà assunto parallelamente dagli altri comuni dell’Alto Ferrarese. Il Pug apre le porte ad una pianificazione territoriale incentrata sul riuso, la. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Cosè la pianificazione del territorio | Ambiente | RSI EDU
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