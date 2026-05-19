Urbanistica approvata la proposta del piano generale per i Comuni dell' Alto Ferrarese
Il Comune di Bondeno ha approvato in Giunta la proposta di Piano Urbanistico Generale (PUG), uno strumento di pianificazione territoriale. La stessa proposta sarà adottata anche dagli altri Comuni dell’Alto Ferrarese. La decisione riguarda la definizione di indirizzi e linee guida per lo sviluppo del territorio locale. La pianificazione si applicherà in modo coordinato tra i diversi enti coinvolti. L’atto rappresenta un passaggio importante nel percorso di organizzazione urbanistica dell’area.
Il Comune di Bondeno ha approvato in Giunta la proposta di Pug (Piano Urbanistico Generale) che è lo strumento di programmazione territoriale e che verrà assunto parallelamente dagli altri comuni dell’Alto Ferrarese. Il Pug apre le porte ad una pianificazione territoriale incentrata sul riuso, la. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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