Urbanistica approvata la proposta del piano generale per i Comuni dell' Alto Ferrarese

Il Comune di Bondeno ha approvato in Giunta la proposta di Piano Urbanistico Generale (PUG), uno strumento di pianificazione territoriale. La stessa proposta sarà adottata anche dagli altri Comuni dell’Alto Ferrarese. La decisione riguarda la definizione di indirizzi e linee guida per lo sviluppo del territorio locale. La pianificazione si applicherà in modo coordinato tra i diversi enti coinvolti. L’atto rappresenta un passaggio importante nel percorso di organizzazione urbanistica dell’area.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui