Uranio in Val Vedello torna il progetto sulle miniere

Dopo anni di inattività, il progetto di riapertura delle miniere di uranio in Val Vedello torna a essere oggetto di discussione. La multinazionale canadese Zenith Energy ha presentato una richiesta ufficiale per riprendere le attività di estrazione nella zona delle Orobie valtellinesi, basandosi sui giacimenti individuati durante le campagne esplorative condotte in passato. La proposta è ora al vaglio delle autorità competenti, che valuteranno le implicazioni e le autorizzazioni necessarie per eventuali sviluppi futuri.

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