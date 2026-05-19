Uranio in Val Vedello torna il progetto sulle miniere
Dopo anni di inattività, il progetto di riapertura delle miniere di uranio in Val Vedello torna a essere oggetto di discussione. La multinazionale canadese Zenith Energy ha presentato una richiesta ufficiale per riprendere le attività di estrazione nella zona delle Orobie valtellinesi, basandosi sui giacimenti individuati durante le campagne esplorative condotte in passato. La proposta è ora al vaglio delle autorità competenti, che valuteranno le implicazioni e le autorizzazioni necessarie per eventuali sviluppi futuri.
Dopo decenni di silenzio, il nome di Val Vedello torna al centro del dibattito energetico nazionale. La multinazionale canadese Zenith Energy punta infatti a riaprire la partita dell’uranio sulle Orobie valtellinesi, rilanciando i giacimenti scoperti durante le campagne esplorative avviate tra. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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