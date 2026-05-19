Durante l’ultima puntata di Uomini e Donne, si sono verificati momenti di tensione tra Cristina Tenuta e Gloria Nicoletti. Le due si sono confrontate in modo animato, scambiandosi parole dure che hanno attirato l’attenzione del pubblico in studio. Il diverbio ha coinvolto alcuni dettagli personali e ha portato a un confronto diretto tra le due protagoniste del programma. La scena si è conclusa con alcuni sguardi di tensione e senza che si arrivasse a una risoluzione immediata.

In una recente puntata di Uomini e Donne, Cristina Tenuta e Gloria Nicoletti hanno dato vita a un acceso scontro. La tensione è palpabile mentre Cristina accusa Antonio Marino di comportamenti ambigui. Elena, dall’altra parte, chiude la sua storia con Massimo, rivelando le sue fragilità. La puntata, trasmessa su Canale 5, ha messo in luce rivalità e dinamiche complesse tra i protagonisti. Il confronto tra Cristina e Gloria. Durante il programma, Cristina Tenuta ha attaccato Gloria Nicoletti per il suo legame con Antonio Marino. La tensione è aumentata quando Cristina ha scoperto che Antonio aveva scambiato messaggi con Gloria a notte fonda. Questo comportamento ha suscitato il malcontento di Cristina, che si è sentita tradita. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, scintille tra Cristina e Gloria: rivalità accesa

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