Uomini e Donne Sara Gaudenzi rivela retroscena sulla scelta di Ciro Solimeno

Da anticipazionitv.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sara Gaudenzi, ex tronista di Uomini e Donne, ha commentato la scelta di Ciro Solimeno, affermando di conoscere già la decisione presa dall’ex protagonista del programma. La donna ha condiviso alcune considerazioni sulla situazione, senza aggiungere dettagli ulteriori. La notizia ha suscitato interesse tra i fan, che seguono da vicino gli sviluppi delle vicende del programma. Finora, nessuna delle parti ha rilasciato dichiarazioni ufficiali oltre a quelle già rese note.

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Sara Gaudenzi, ex tronista di Uomini e Donne, ha commentato la recente scelta di Ciro Solimeno, rivelando di essere a conoscenza della decisione. La Gaudenzi, fresca di rottura con Alessio Rubeca, ha parlato della sua amicizia con Ciro e della rivalità con Cristiana Anania. Durante un’intervista, ha svelato dettagli interessanti sul suo percorso nel programma. La rottura di Sara Gaudenzi con Alessio Rubeca. La relazione tra Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca è giunta al termine, proprio quando avevano deciso di convivere. Sara ha rivelato che le segnalazioni sulla sua infedeltà erano vere. Alessio, infatti, non ha mai cercato di chiarire la situazione, lasciandola nel silenzio per giorni. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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