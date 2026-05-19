Un ex corteggiatore del programma televisivo Uomini e Donne ha impedito una rapina a Napoli. L’uomo, identificato come Paolo Stile, ha impedito che i malviventi portassero a termine il colpo. L’episodio si è verificato nel centro della città, dove l’ex corteggiatore ha agito tempestivamente. Nessuno è rimasto ferito durante l’intervento. La rapina è stata sventata grazie all’intervento dell’uomo, che ha bloccato i malintenzionati fino all’arrivo delle forze dell’ordine.

Un atto eroico ha visto protagonista Paolo Stile, ex corteggiatore di Uomini e Donne, che ha sventato una rapina a Napoli. L’episodio è avvenuto mentre una turista di 22 anni stava per essere derubata in pieno giorno. Paolo ha raccontato sui social di aver reagito prontamente, spinto dalla paura negli occhi della giovane. Questo gesto ha riacceso l’attenzione su di lui, dopo la sua partecipazione al dating show di Canale 5. Uomini e Donne, anticipazioni 19 e 20 maggio 2026: balli, tensioni e scelte difficili Il gesto eroico di Paolo Stile. Durante una giornata a Napoli, Paolo Stile ha assistito a un tentativo di rapina ai danni di una turista. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, l’eroico gesto di un ex corteggiatore contro una rapina

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Uomini e Donne, Trono Over - Una discussione fra Sara, Cristiana e i corteggiatori

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