Durante la trasmissione di Uomini e Donne, Gianpaolo ha consegnato a Barbara De Santi un girasole, suscitando reazioni tra i presenti. Immediatamente dopo, Gemma Galgani ha criticato duramente il comportamento di Gianpaolo, che ha risposto alle accuse spiegando le sue motivazioni. La scena si è svolta davanti alle telecamere, con i partecipanti coinvolti in un confronto diretto che ha attirato l’attenzione del pubblico presente in studio.

Nello studio di Uomini e Donne Gianpaolo sorprende Barbara De Santi con un girasole, ma subito dopo Gemma Galgani interviene duramente contro il cavaliere che si difende e chiarisce la sua posizione. Nella puntata andata in onda oggi, martedì 19 maggio 2026, di Uomini e Donne, il confronto in studio si è acceso tra nuove tensioni con Barbara De Santi e Gemma Galgani al centro della scena. In conduzione come sempre Maria De Filippi, affiancata dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, con Tinì Cansino al loro fianco. Scontro tra Barbara De Santi e Massimo dopo la fine della registrazione Dopo quanto accaduto nella puntata precedente, la situazione tra Barbara De Santi e Massimo è definitivamente esplosa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Uomini e Donne: Gianpaolo regala un girasole a Barbara, Gemma lo attacca

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Uomini e Donne Gianpaolo regala un fiore a Barbara e Gemma Galgani lo attacca: “Sono nera”Oggi a Uomini e Donne c'è stato un altro acceso scontro tra Barbara De Santi e Massimo, durante la puntata un gesto di Gianpaolo ha mandato Gemma...

Uomini e Donne: Gemma invita Davide, Barbara lo stronca, Tina interviene e scoppia il caosGemma cerca di conquistare Davide con mille complimenti e una proposta inaspettata.

Le sensazioni di Massimo e Gianpaolo… #UominieDonne x.com

Uomini e Donne: Gianpaolo regala un girasole a Barbara, Gemma lo attaccaIn studio a Uomini e Donne Gianpaolo sorprende Barbara De Santi con un girasole e una lettera, dando il via a un momento romantico che però viene subito messo in discussione da Gemma Galgani, pronta a ... movieplayer.it

Chi è Gianpaolo di Uomini e Donne | Litiga e chiude scusa a Gemma Galgani davanti a tuttiTutto su Gianpaolo, cavaliere del trono over di Uomini e Donne che discute con Gemma Galgani. Gianpaolo, tra gli ultimi cavalieri ad essere arrivato in trasmissione, torna sotto i riflettori per uno s ... ilsussidiario.net