Uomini e Donne | Gianpaolo regala un girasole a Barbara Gemma lo attacca
Durante la trasmissione di Uomini e Donne, Gianpaolo ha consegnato a Barbara De Santi un girasole, suscitando reazioni tra i presenti. Immediatamente dopo, Gemma Galgani ha criticato duramente il comportamento di Gianpaolo, che ha risposto alle accuse spiegando le sue motivazioni. La scena si è svolta davanti alle telecamere, con i partecipanti coinvolti in un confronto diretto che ha attirato l’attenzione del pubblico presente in studio.
Nello studio di Uomini e Donne Gianpaolo sorprende Barbara De Santi con un girasole, ma subito dopo Gemma Galgani interviene duramente contro il cavaliere che si difende e chiarisce la sua posizione. Nella puntata andata in onda oggi, martedì 19 maggio 2026, di Uomini e Donne, il confronto in studio si è acceso tra nuove tensioni con Barbara De Santi e Gemma Galgani al centro della scena. In conduzione come sempre Maria De Filippi, affiancata dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, con Tinì Cansino al loro fianco. Scontro tra Barbara De Santi e Massimo dopo la fine della registrazione Dopo quanto accaduto nella puntata precedente, la situazione tra Barbara De Santi e Massimo è definitivamente esplosa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
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