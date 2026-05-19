Durante la puntata di oggi di Uomini e Donne, un episodio ha suscitato diverse reazioni tra i protagonisti. Gianpaolo ha regalato un fiore a Barbara De Santi, gesto che ha scatenato l’ira di Gemma Galgani, che ha commentato con un’osservazione decisamente critica. Nel corso della stessa puntata, è stato presente anche uno scontro tra Barbara De Santi e Massimo, che ha attirato l’attenzione dei presenti. L’episodio ha generato momenti di tensione tra i partecipanti, alimentando il dibattito tra gli spettatori.

Oggi a Uomini e Donne c'è stato un altro acceso scontro tra Barbara De Santi e Massimo, durante la puntata un gesto di Gianpaolo ha mandato Gemma Galgani su tutte le furie. Cosa è successo? Quando Maria De Filippi ha chiesto a Barbara con chi volesse ballare lei ha detto con il cavaliere che le ha regalato un girasole ed è venuto fuori che si trattava di Gianpaolo. Finita la musica la dama torinese è sbottata contro l'uomo dicendo di essere nera, lo ha poi accusato di essere il paladino delle verità nascoste. Visibilmente infastidita la dama gli ha chiesto come procedono le sue frequentazioni. Ha ricordato di essere stata colpevolizzata perché dopo essere uscito con lei ha detto che è stato penalizzato nelle conoscenze con le altre dame. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Uomini e Donne Gianpaolo regala un fiore a Barbara e Gemma Galgani lo attacca: “Sono nera”

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