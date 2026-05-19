Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, continua a essere un appuntamento fisso del palinsesto di Mediaset. La trasmissione viene trasmessa inedita dal lunedì al venerdì su Canale 5. Per coloro che desiderano rivedere l’ultima puntata, sono disponibili diverse opzioni di replica. In rete e sui servizi di streaming, si possono trovare le diverse modalità per seguire nuovamente gli episodi già andati in onda.

Uomini e Donne continua ad essere uno degli appuntamenti più attesi del palinsesto Mediaset. Su Canale 5 infatti, la puntata inedita del dating show condotto da Maria De Filippi va in onda dal lunedì al venerdì. Ad appassionare i telespettatori anche oggi, sono stati Trono Over e Trono Classico, che con i loro protagonisti regalano aggiornamenti e sviluppi sulle vicende amorose. Per chi non ha avuto l’opportunità di seguire la puntata trasmessa come di consueto alle 14.45, resta comunque la possibilità di vederla in replica sfruttando diverse modalità, tutte elencate di seguito. In questo modo il pubblico potrà rimanere aggiornato e non perdere le ultime novità. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

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