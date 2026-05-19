Uomini e Donne Cinzia tra Marco e Mario | cosa vedremo in tv
Uomini e Donne torna su Canale 5 con nuove puntate del trono over. In questa fase dello show, si concentra l’attenzione su Cinzia Paolini, Marco Troiani e Mario Lenti. La narrazione seguirà gli sviluppi delle relazioni tra i tre personaggi, creando un intreccio che potrebbe influenzare le dinamiche all’interno dello studio. Le puntate mostrano incontri e confronti tra Cinzia e i due uomini, senza anticipare gli sviluppi futuri.
Uomini e Donne torna su Canale 5 con nuove puntate dedicate al trono over. Al centro dell’attenzione ci saranno Cinzia Paolini, Marco Troiani e Mario Lenti, protagonisti di un intreccio che potrebbe cambiare gli equilibri dello studio. Le anticipazioni emerse dalla registrazione del 13 maggio 2026 raccontano ciò che il pubblico vedrà in tv tra confronti, lacrime, reazioni del parterre e nuove tensioni. Ernesto Passaro risponde alle accuse dopo la rottura con Cristiana Anania Cinzia torna al centro delle prossime puntate. La registrazione è iniziata con Cinzia Paolini, che ha occupato gran parte del tempo. Marco è tornato in studio, visibilmente provato, e ha chiesto a Cinzia di provare a ripartire insieme. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
Uomini e Donne: Cinzia lascia lo studio dopo lo scontro tra Marco e Mario! Finale choc de Trono Over
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