Uno dei papà più belli d' Italia è friulano

Nicola Dose, 49 anni, assistente sala pesi e residente a Castions di Strada, ha conquistato la fascia "Babbo Sportivo" alla 32ª edizione del concorso "Il Babbo più Bello d'Italia 2026", svoltasi domenica 17 maggio al padiglione eventi della Fiera di Padova. Il papà friulano ha una figlia di 12. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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