Università diffusa il rettore incontra il cavaliere Barretta allo Steri | Promuoviamo legalità e inclusione
Il rettore dell’Università di Palermo ha ricevuto il delegato locale di un’associazione di insigniti al merito della Repubblica Italiana presso la sede dello Steri. La riunione ha avuto come tema principale la promozione di iniziative legate alla legalità e all’inclusione all’interno del progetto di università diffusa. Entrambi hanno discusso di possibili collaborazioni per rafforzare queste tematiche nel contesto accademico e territoriale. La conversazione si è svolta in un clima di confronto diretto e condiviso.
Il rettore dell’Università degli studi di Palermo, Massimo Midiri, ha incontrato il delegato di Palermo dell’Associazione unione insigniti al merito della Repubblica Italiana, il cavaliere Nicola Corrado Barretta, nella sede del Rettorato allo Steri. Per l’occasione, il delegato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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