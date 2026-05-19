Unione dei Comuni Montani del Casentino eletto il nuovo presidente

Il 19 maggio 2026, l’Unione dei Comuni Montani del Casentino ha eletto il suo nuovo presidente. La scelta è ricaduta su Emanuele Ceccherini, attuale sindaco di Ortignano Raggiolo. Ceccherini ha ottenuto la maggioranza dei voti durante la riunione assembleare. La nomina ufficiale è stata comunicata nel pomeriggio, confermando la continuità della gestione amministrativa dell’ente. La nomina rappresenta un passaggio importante per le attività dell’Unione nel prossimo periodo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Arezzo, 19 maggio 2026 – , è Emanuele Ceccherini sindaco di Ortignano Raggiolo. E’ Emanuele Ceccherini, Sindaco di Ortignano Raggiolo, 50 anni il nuovo presidente dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino. Ceccherini è stato eletto all’unanimità dai colleghi sindaci che fanno parte dell’ente sovracomunale. “Una grande soddisfazion e per questa votazione unanime per la quale ringrazio tutti i miei colleghi e le mie colleghe. Credo che l’Unione rappresenti una grande opportunità per il Casentino e i suoi cittadini. L’obiettivo principale che mi pongo è quello di farla funzionare in modo tale di dare nuove possibilità a chi qui vive, ma anche a coloro che magari la sceglieranno come propria casa in futuro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Unione dei Comuni Montani del Casentino, eletto il nuovo presidente ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Emanuele Ceccherini è il nuovo presidente dell'Unione dei Comuni montani del CasentinoE’ Emanuele Ceccherini, Sindaco di Ortignano Raggiolo, 50 anni il nuovo presidente dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino. Unione dei comuni montani del Casentino sulle orme di SolomonArezzo, 17 aprile 2026 – Unione dei comuni montani del Casentino sulle orme di Solomon: Memoria, resitenza, coesistenza. #Comunimontani - Results on X | Live Posts & Updates x.com Comuni montani, offensiva in difesa: i sindaci di centrodestra alleati con il Pd. E torna in Parlamento l'autonomiaMettere mano, con un colpo di bianchetto, alla legge sulle montagne, cavallo di battaglia del ministro Roberto Calderoli. Servirà a questo la proposta di legge che il Partito democratico ... ilgazzettino.it Unione dei Comuni Montani del Casentino, eletto il nuovo presidenteArezzo, 19 maggio 2026 – Unione dei Comuni Montani del Casentino, eletto il nuovo presidente, è Emanuele Ceccherini sindaco di Ortignano Raggiolo. E’ Emanuele Ceccherini, Sindaco di Ortignano Raggiolo ... lanazione.it L'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche del Caucaso (K'avk'asiis Sotsialist'uri Sabch'ota Resp'ublikebis K'avshiri) reddit