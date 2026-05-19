Unicredit nuovo attacco dai tedeschi

Da ilgiornale.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il confronto tra Commerzbank e Unicredit si fa più acceso dopo la fine del periodo di adesione. Le tensioni tra le due banche sono aumentate, con dichiarazioni e azioni che evidenziano un rapporto di competizione e divergenze nel settore bancario europeo. La situazione si inserisce in un contesto di sfide e cambiamenti che coinvolgono le principali istituzioni finanziarie in Europa, con attenzione rivolta ai loro movimenti e alle strategie adottate in un mercato in continua evoluzione.

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Cresce il tono dello scontro tra Commerzbank e Unicredit. Dopo la partenza del periodo di adesione all’offerta lanciata dal gruppo italiano su quello tedesco, i vertici dell’istituto di Francoforte sono tornati all’attacco: l’offerta di Unicredit «non prevede un premio adeguato e non riflette il valore intrinseco di Commerzbank», fanno sapere il cda e il Consiglio di sorveglianza. Il motivo del loro rifiuto alla proposta è che il piano presentato dal ceo Andrea Orcel «è vago e comporta rischi considerevoli». Per la ceo tedesca Bettina Orlopp «Unicredit sottostima in modo significativo le perdite di ricavi, sopravvaluta le sinergie e ipotizza un calendario di attuazione irrealistico». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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