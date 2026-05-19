Un gruppo di esperti e magistrati si è riunito recentemente per discutere le strategie di contrasto alle infiltrazioni mafiose nel settore imprenditoriale. Al centro del confronto ci sono le modalità di prevenzione del fallimento delle aziende sottoposte a sequestro giudiziario e la tutela dei posti di lavoro coinvolti. Viene analizzata la gestione delle imprese sequestrate e le procedure per evitare conseguenze negative per i lavoratori. L’incontro ha coinvolto professionisti e rappresentanti delle forze dell’ordine con l’obiettivo di condividere strumenti e metodi operativi.

? Domande chiave Come si evita il fallimento delle aziende dopo un sequestro giudiziario?. Cosa accade ai posti di lavoro quando un'impresa viene colpita?. Perché lo scioglimento dei comuni influisce sull'economia locale?. Chi sono gli esperti che dialogano con la magistratura a Cosenza?.? In Breve Laboratorio M.A.I.I. si terrà il 22 e 23 maggio 2026 presso l'Unical di Cosenza.. Sessione Mafia e Impresa guidata dal giornalista Fabio Benincasa il pomeriggio del 22 maggio.. Focus su gestione beni confiscati con interventi di Andrea Manna e Giuseppe Furciniti.. Sessione Mafia e Istituzioni coordinata da Renato Rolli nella giornata di sabato 23 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Unical: esperti e magistrati al tavolo contro le infiltrazioni mafiose

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