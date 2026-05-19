Milano ha vinto contro la Vuelle con un punteggio di 93-53, dominando l'incontro. Dopo il primo quarto, i milanesi sono riusciti a prendere il controllo della partita, mettendo a segno un parziale consistente. La Vuelle ha avuto alcuni giocatori che hanno contribuito a mantenere vivo il tentativo di rimonta, anche se non sono riusciti a invertire il risultato. La partita si è svolta senza ulteriori episodi degni di nota, con Milano che ha mantenuto il vantaggio fino alla fine.

? Domande chiave Come ha fatto Milano a scardinare la difesa pesarese dopo il primo quarto?. Chi sono i giocatori della Vuelle che hanno tenuto accesa la speranza?. Perché la sfida contro Ferrara diventerà il banco di prova decisivo?. Quali sono le prospettive del tecnico Luminati per il record nazionale?.? In Breve Grasso segna 19 punti e Leonardi contribuisce con 9 punti e 5 rimbalzi.. Milano domina i rimbalzi con un distacco di 40 a 26 rispetto a Pesaro.. Vuelle affronterà Ferrara dopo la sconfitta subita nel girone della morte.. Stamura Ancona e Basket Jesi lottano per il primato nel basket regionale marchigiano.. La Under 17 Vuelle di Pesaro soccombe contro l’Armani Milano con un punteggio netto di 93-53, subendo la superiorità tecnica della squadra guidata da Michele Catalani nel girone della morte. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Under 17: Milano travolge la Vuelle con un netto 93-53

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