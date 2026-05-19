Un’altra tragedia sfiorata Con l’auto seminano il caos Danni a un ponteggio e fuga
Un episodio di caos si è verificato nel centro storico, dove due persone a bordo di un’auto hanno causato danni e sono fuggite. Dopo essere sbandate, si sono schiantate contro un veicolo parcheggiato e successivamente contro un ponteggio di un cantiere, che è stato danneggiato e in parte crollato. Secondo le prime ricostruzioni, i soggetti coinvolti potrebbero aver fatto uso di sostanze alcoliche o stupefacenti prima dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine.
Hanno seminato il caos in centro storico: probabilmente alterati dall’assunzione di alcol o droghe si sono prima schiantati contro un’auto parcheggiata per poi finire contro il ponteggio di un cantiere edile, danneggiandolo e facendolo in parte crollare. Infine, si sono dati alla fuga. Mentre la città è scossa, ferita dai terribili eventi dello scorso sabato, nella notte tra domenica e ieri i residenti di via Ganaceto sono stati svegliati nel cuore della notte da un tremendo boato. A causarlo, appunto, intorno all’una e all’intersezione con via della Cerca, una Land Rover Defender che, improvvisamente, ha iniziato a sbandare per poi schiantarsi contro un’auto parcheggiata – una Toyota Yaris – e, infine, danneggiare il ponteggio di un cantiere edile che è parzialmente collassato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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