Una voce unica per le aree naturali del Friuli | ecco il progetto della Regione
Dopo trent’anni dalla legge del 1996, la Regione ha annunciato un nuovo progetto per rafforzare la tutela delle aree naturali protette nel Friuli Venezia Giulia. L’obiettivo è evidenziare come, nonostante le differenze tra i vari siti, queste zone costituiscano una rete unitaria che valorizza l’intero patrimonio naturale regionale. La proposta mira a consolidare il ruolo di queste aree, sottolineando la loro importanza per la tutela ambientale e la conservazione delle biodiversità.
A 30 anni dalla legge del 1996, è volontà della Regione rafforzare ulteriormente il ruolo delle aree naturali protette regionali del Friuli Venezia Giulia, mettendo in risalto come questi siti, pur con elementi naturalistici diversi tra loro, rappresentino una rete unica che valorizza l’intero. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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