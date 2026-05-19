Una voce unica per le aree naturali del Friuli | ecco il progetto della Regione

Dopo trent’anni dalla legge del 1996, la Regione ha annunciato un nuovo progetto per rafforzare la tutela delle aree naturali protette nel Friuli Venezia Giulia. L’obiettivo è evidenziare come, nonostante le differenze tra i vari siti, queste zone costituiscano una rete unitaria che valorizza l’intero patrimonio naturale regionale. La proposta mira a consolidare il ruolo di queste aree, sottolineando la loro importanza per la tutela ambientale e la conservazione delle biodiversità.

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