una vita in giro al vigorelli svelati i giusti nello sport

Milano si appresta ad accogliere nuovamente il Giro d’Italia, con una serie di eventi intitolata ‘Aspettando il Giro’. La manifestazione si svolgerà prima e dopo la tappa del 24 maggio, rafforzando il rapporto tra la città e la corsa ciclistica. La prima edizione del Giro d’Italia si tenne nel 1909, con Milano come punto di partenza. L’iniziativa mira a coinvolgere il pubblico e celebrare la tradizione sportiva locale in vista della prossima grande corsa.

Milano si prepara ad accogliere il ritorno del Giro d’Italia con ‘Aspettando il Giro’, palinsesto diffuso di eventi che, prima e dopo la tappa del 24 maggio, rafforzerà il profondo legame tra la città e la Corsa Rosa, partita proprio da Milano nel 1909 per la sua prima storica edizione. Mostre, incontri e competizioni giovanili daranno vita a un percorso che intreccia memoria sportiva, partecipazione cittadina e promozione del ciclismo. Il palinsesto è promosso dal Comune e da Milanosport con il coinvolgimento di realtà sportive e appassionati e intende valorizzare il Vigorelli non solo come luogo storico dello sport, ma anche come spazio vivo e aperto attraverso iniziative culturali e di socialità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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