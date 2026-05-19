Un messaggio pubblicato online ha rapidamente attirato l’attenzione di molti utenti, criticando un comportamento di alcune società che richiedono a persone anziane di prenotare visite e pagare bollette tramite applicazioni digitali. La frase, rivolta a queste pratiche, definisce la società coinvolta come egoista, sottolineando come questa modalità di gestione possa escludere chi non ha dimestichezza con la tecnologia. Il post afferma inoltre che l’uso della tecnologia dovrebbe favorire l’inclusione e non creare barriere.

Un post virale che gira in queste ore riflette sulla società egoista di oggi, e sul fatto che i più anziani vengono obbligati a fare cose che non rientrerebbero nella loro sfera. Il post recita: "Una società che obbliga un novantenne a usare uno smartphone per accedere ai propri diritti non è moderna, è una società che ha deciso di liberarsi dai propri padri. Nel 2026 tutto è diventato un'app, un codice, un portale. Ma chi ha costruito questo Paese con le mani oggi si ritrova analfabeta in casa propria. Se per prenotare una visita o pagare una bolletta serve un figlio o un nipote, sempre se c'è, il sistema ha fallito". Il post, diventato virale in poco tempo, continua: "Questa non è innovazione. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - "Una società che obbliga un 90enne a prenotare visite e pagare bollette con app è una società egoista” - IL POST VIRALE

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