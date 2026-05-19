Una nuova rete contro la violenza sulle donne e per la promozione del rispetto | obiettivi e protagonisti

Da perugiatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata avviata una nuova rete di prevenzione e tutela delle donne vittime di violenza domestica nella provincia di Perugia. L'iniziativa nasce dall’accordo tra la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato e l’associazione “Nel Nome del Rispetto ETS”. La rete si concentra sull’ascolto, la prevenzione e il sostegno alle donne coinvolte in situazioni di violenza, coinvolgendo diversi soggetti e servizi locali per offrire un’azione coordinata e mirata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una nuova rete di prevenzione, ascolto e tutela delle donne vittime di violenza domestica è stata attivata in provincia di Perugia dopo l'intesa siglata tra la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato e l’associazione “Nel Nome del Rispetto ETS”; quest'ultima ha come finalità. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

PREPPING - L'Arte della Preparazione - Prima che tutto crolli

Video PREPPING - L'Arte della Preparazione - Prima che tutto crolli

Sullo stesso argomento

Nasce la rete permanente contro la violenza sulle donne, Caccamo: "Necessaria una fortissima sensibilizzazioneÈ stata siglata in Prefettura l’intesa tra la sede territoriale del governo, forze dell’ordine, scuola, magistratura, ordini professionali,...

Contro la violenza sulle donne: rete tra Comune, sanità e università nel progetto RiveStamattina a Napoli sarà presentato il progetto "Rive - Rete Interistituzionale contro la Violenza per l'Empowerment", iniziativa che punta a...

una nuova rete controNasce una rete di 30 associazioni lucane contro le dipendenze e per il volontariatoTrenta associazioni della Basilicata fanno squadra nel progetto Il filo della ragnatela per contrastare dipendenze, isolamento sociale e promuovere il volontariato. trmtv.it

Anpit al fianco di Sana e salva, la nuova rete nazionale contro la violenza sulle donneViolenza sulle donne, nasce la rete nazionale Sana e Salva: sport e supporto per non sentirsi sole Nasce la nuova rete che fornirà ascolto psicologico, assistenza e supporto legale alle donne ... affaritaliani.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web