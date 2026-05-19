Una nuova rete contro la violenza sulle donne e per la promozione del rispetto | obiettivi e protagonisti
È stata avviata una nuova rete di prevenzione e tutela delle donne vittime di violenza domestica nella provincia di Perugia. L'iniziativa nasce dall’accordo tra la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato e l’associazione “Nel Nome del Rispetto ETS”. La rete si concentra sull’ascolto, la prevenzione e il sostegno alle donne coinvolte in situazioni di violenza, coinvolgendo diversi soggetti e servizi locali per offrire un’azione coordinata e mirata.
Una nuova rete di prevenzione, ascolto e tutela delle donne vittime di violenza domestica è stata attivata in provincia di Perugia dopo l'intesa siglata tra la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato e l’associazione “Nel Nome del Rispetto ETS”; quest'ultima ha come finalità. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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