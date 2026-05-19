Una nuova rete contro la violenza sulle donne e per la promozione del rispetto | obiettivi e protagonisti

È stata avviata una nuova rete di prevenzione e tutela delle donne vittime di violenza domestica nella provincia di Perugia. L'iniziativa nasce dall’accordo tra la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato e l’associazione “Nel Nome del Rispetto ETS”. La rete si concentra sull’ascolto, la prevenzione e il sostegno alle donne coinvolte in situazioni di violenza, coinvolgendo diversi soggetti e servizi locali per offrire un’azione coordinata e mirata.

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