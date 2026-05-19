La squadra ha deciso di cambiare sede per il ritiro estivo e non sarà più Storo a ospitarla. La nuova location scelta si trova in Trentino e si tratta di una struttura sportiva situata nella regione. La decisione è stata comunicata ufficialmente e si è deciso di concentrarsi su questa località come preparazione per la prossima stagione di Serie B. La squadra sta dunque pianificando i prossimi allenamenti e le attività pre-stagionali nella nuova zona.

di Andrea Lorentini Non sarà Storo la sede del ritiro estivo dell’. Nella struttura sportiva della località trentina che aveva accolto gli amaranto lo scorso luglio e dove Bucchi e Cutolo sarebbero voluti tornare, sono in corso lavori di miglioria che sono incompatibili, per tempistica, con lo svolgimento della preparazione. In sostanza il campo sarebbe disponibile, non così gli spogliatoi che sono annessi alla palazzina adiacente il campo, attualmente ammalorata e che sarà oggetto di ristrutturazione. Come ha spiegato lo stesso sindaco di Storo dalla consegna del cantiere la ditta appaltatrice avrà 45 giorni per partire con le lavorazioni e potrebbe farlo proprio nel periodo del ritiro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Una nuova location per preparare la serie B. Amaranto, rebus ritiro: priorità al Trentino

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