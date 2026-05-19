Al Circolo Del Santo, sede dell’Ucai alla Spezia, si svolgono giornate dedicate all’arte contemporanea, caratterizzate da una serie di esposizioni che rappresentano una varietà di espressioni artistiche. L’evento conclude la stagione del direttivo dell’associazione con un progetto articolato, ospitando opere che spaziano tra diverse modalità di interpretazione visiva. Gli spazi del circolo si trasformano in un luogo di incontro tra artisti e pubblico, offrendo un percorso tra frammenti di creatività e riflessioni visive.

La riflessione sulle molteplici traiettorie dell’ arte contemporanea si focalizza negli spazi del circolo culturale ‘Angiolo Del Santo’, sede dell’Ucai alla Spezia, dove prende vita un articolato progetto espositivo che segna la conclusione della stagione del direttivo dell’associazione. Il fulcro teorico e visivo della manifestazione è rappresentato da ‘ Acqua, acqua, fuochino. Fuoco ’, un’ampia panoramica di frammenti espressivi — tra dipinti, incisioni, sculture, ceramiche e assemblaggi decorativi — concepita e presentata da Paolo Pratali. Il percorso espositivo trae la propria ispirazione metodologica e concettuale dalle pagine dell’omonimo volume editoriale firmato dallo stesso Pratali e pubblicato per i tipi di Home Art Museum Atelier7. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una corale di frammenti espressivi. Giornate d’arte al Circolo Del Santo

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