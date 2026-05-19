Una cooperativa romagnola su tre ha già investito in IA Legacoop | Ben al di sopra della media nazionale

Secondo i dati di Legacoop Romagna, oltre un terzo delle cooperative associate ha già investito o sta per farlo in intelligenza artificiale, raggiungendo il 33,8%. La percentuale include tutte le cooperative del settore della grande distribuzione organizzata, mentre nel settore agroalimentare si attesta al 33% e nel comparto di Lavoro, Produzione e Servizi al 37%. Questi numeri sono superiori alla media nazionale, che si aggira intorno al 25%.

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