Una cooperativa romagnola su tre ha già investito in IA Legacoop | Ben al di sopra della media nazionale
Secondo i dati di Legacoop Romagna, oltre un terzo delle cooperative associate ha già investito o sta per farlo in intelligenza artificiale, raggiungendo il 33,8%. La percentuale include tutte le cooperative del settore della grande distribuzione organizzata, mentre nel settore agroalimentare si attesta al 33% e nel comparto di Lavoro, Produzione e Servizi al 37%. Questi numeri sono superiori alla media nazionale, che si aggira intorno al 25%.
Oltre un terzo delle cooperative associate a Legacoop Romagna (33,8%) ha inserito l’intelligenza artificiale nei processi aziendali, con investimenti già realizzati o pianificati: tutte le cooperative della Gdo (100%), il 33% delle agroalimentari, il 37% delle coop di Lavoro, Produzione e Servizi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Sullo stesso argomento
Pnrr, sanità territoriale: la spesa della Sicilia sopra la media nazionale e 57 strutture già operativeTra strutture già operative, cantieri conclusi e risorse spese a un ritmo superiore alla media nazionale, la Sicilia è al passo con l’attuazione...
Sanita’: rapporto Gimbe, nel Lazio attive 96 su 146 Case comunita’, sopra media nazionaleNel Lazio, delle 145 Case della comunità programmate, ben 96 hanno almeno un servizio attivo, corrispondente al 66,2% del totale.
Legacoop Romagna. . Shock energetico e dei prezzi delle materie prime. Il direttore di Legacoop Produzione Servizi Andrea Laguardia, ospite del podcast #vocidellecooperative in occasione dell’assemblea romagnola di settore. La puntata completa sul nostr facebook
Da Tolmezzo una rete cooperativa nazionale per nuovi abitanti e lavoro in montagnaIl progetto di Cramars, finanziato da Coopfond, coinvolge cooperative di sei regioni e introduce gli Host di comunità. nordest24.it
Alluvione tre anni dopo, Legacoop Romagna: Come liquidazione dei danni siamo solo a metà del percorsoA tre anni dall’alluvione, Legacoop Romagna in una nota tiene acceso il riflettore sul tema più delicato: Vogliamo riconoscere il deciso cambio di ... corriereromagna.it