Una cooperativa romagnola su tre ha già investito in IA Legacoop | Ben al di sopra della media nazionale

Secondo i dati di Legacoop Romagna, più di un terzo delle cooperative associate ha già integrato o prevede di integrare l’intelligenza artificiale nei propri processi aziendali. La percentuale complessiva si attesta al 33,8%, con tutte le cooperative del settore della grande distribuzione organizzata che hanno investito o pianificato investimenti in questo ambito. Anche tra le cooperative agricole e quelle di lavoro, produzione e servizi si registrano percentuali significative, rispettivamente del 33% e del 37%.

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Oltre un terzo delle cooperative associate a Legacoop Romagna (33,8%) ha inserito l’intelligenza artificiale nei processi aziendali, con investimenti già realizzati o pianificati: tutte le cooperative della Gdo (100%), il 33% delle agroalimentari, il 37% delle coop di Lavoro, Produzione e Servizi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Pnrr, sanità territoriale: la spesa della Sicilia sopra la media nazionale e 57 strutture già operativeTra strutture già operative, cantieri conclusi e risorse spese a un ritmo superiore alla media nazionale, la Sicilia è al passo con l’attuazione... Alluvione tre anni dopo, Legacoop Romagna: Come liquidazione dei danni siamo solo a metà del percorsoA tre anni dall’alluvione, Legacoop Romagna in una nota tiene acceso il riflettore sul tema più delicato: Vogliamo riconoscere il deciso cambio di ... corriereromagna.it Senigallia guarda all’Europa: EDRA Costruzioni porta l’ecosistema EDRA 5.0 al tavolo nazionale di Legacoop sull’edilizia cooperativa e accessibilità abitativaQuando si discute di casa, si discute di società. E quando una cooperativa nata cinquant’anni fa in una città di provincia siede allo stesso tavolo con le grandi organizzazioni nazionali del settore p ... senigallianotizie.it