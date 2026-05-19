Una borsa di studio in ricordo di Andrea Coccia
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. Il Comitato per la vita "Daniele Chianelli" ha finanziato un contratto di ricerca dal valore di quasi 30mila euro assegnata alla ricercatrice Maria Crocioni, che circa venti anni fa è stata una piccola paziente in oncoematologia pediatrica, con il. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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Una borsa di studio intitolata a Andrea Coccia
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