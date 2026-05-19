Un uomo è stato ucciso da un'orsa con cuccioli in Bulgaria | l'attacco in un area montuosa vicino alla capitale Sofia

Da fanpage.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 35 anni è stato ucciso da un'orsa con cuccioli in un’area montuosa vicino alla capitale Sofia, nel parco naturale di Vitosha. L’incidente si è verificato durante un'escursione nella zona, che è una delle principali riserve naturali del Paese. Le autorità locali hanno avviato le operazioni di recupero e stanno indagando sulle circostanze dell’attacco. La zona è frequentata da escursionisti e appassionati di montagna.

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Un uomo di 35 anni è morto dopo l'attacco di un’orsa con cuccioli nel parco naturale di Vitosha, in Bulgaria. Rafforzati i controlli nell'area. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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