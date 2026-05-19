Un progetto da completare nasce dalla decisione di portarlo a termine, dopo cinque anni di lavoro. La decisione è stata presa in seguito a una lunga fase di analisi e valutazioni, con l’obiettivo di rispettare le tappe previste e garantire il rispetto delle scadenze. Il progetto riguarda un intervento di ampio respiro, coinvolgendo diverse aree e richiedendo un impegno costante. Per il momento, si prosegue con le attività previste, senza modifiche rispetto alle tappe stabilite.

1- La decisione nasce dalla forte volontà di completare il progetto programmatico intrapreso cinque anni fa, su cui abbiamo fortemente puntato per dare a Loreto quella concretezza che una città come la nostra merita, per rilanciarla nel mondo valorizzandone il grande patrimonio artistico, culturale e spirituale. In questo percorso, siamo partiti da priorità chiare: dalla volontà di avere scuole antisismiche e impianti sportivi a norma di legge. 2 - Ho grande rispetto della campagna elettorale che stanno conducendo gli altri candidati. Il mio approccio è sempre stato quello di ascoltare tutti i cittadini. 3 - Non sarà un solo provvedimento, ci sono priorità da assumere, come la riqualificazione del centro storico che affideremo ad un esperto di urbanistica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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