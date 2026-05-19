Un podcast per scoprire le radici della violenza giovanile

Un gruppo di studenti del Consiglio comunale di un istituto scolastico ha creato un podcast incentrato sulla violenza tra i giovani. Il progetto nasce dall’esigenza di approfondire un fenomeno che riguarda la loro fascia di età e coinvolge la comunità locale. Il podcast affronta aspetti legati alle cause e alle manifestazioni di questa problematica, offrendo uno sguardo diretto e senza filtri sulle esperienze e le percezioni dei giovani stessi. La produzione mira a stimolare una riflessione tra gli ascoltatori e a favorire il confronto.

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Noi ragazze e ragazzi del Consiglio comunale dell’Istituto comprensivo di Misano Adriatico abbiamo realizzato il nostro primo podcast dedicato a un tema che ci riguarda da vicino: la violenza giovanile. Un fenomeno sempre più presente nella cronaca e nelle nostre scuole. Con questo progetto vogliamo dimostrare che non siamo affatto disinteressati ai problemi sociali ma desideriamo capirli meglio grazie all’aiuto di esperti. Per approfondire l’argomento abbiamo intervistato la dottoressa Barbara Pasini, psicologa della nostra scuola e referente del Centro per le famiglie. La dottoressa ci ha spiegato che "la violenza giovanile raramente nasce dal nulla" e che spesso è il risultato di emozioni difficili da gestire, come rabbia, frustrazione e umiliazione ma anche di modelli educativi sbagliati e ambienti familiari tesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un podcast per scoprire le radici della violenza giovanile ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Psychology of the Manosphere: How Loneliness and Disempowerment Fuel Violence Sullo stesso argomento “Preoccupato per l’aumento della violenza giovanile, viviamo nell’epoca della forza”La violenza giovanile, il disagio degli adolescenti e il ruolo educativo della scuola e delle famiglie. Fuori dal Coro, il tema della violenza giovanile al centro della puntataMario Giordano, come ogni domenica, torna con un nuovo appuntamento di Fuori dal Coro, il programma di approfondimento della prima serata di Rete 4. Un podcast per scoprire le radici della violenza giovanileIc Misano L’iniziativa delle ragazze e dei ragazzi del Consiglio comunale dell’istituto, che hanno incontrato la psicologa Barbara Pasini per approfondire l’argomento . ilrestodelcarlino.it È online Città più verdi e accoglienti, il podcast della @RegioneER sui 20 progetti di rigenerazione urbana finanziati dai Fondi europei. Un viaggio per scoprire le infrastrutture verdi e blu che renderanno i territori più sani, sostenibili e vivibili. regioneer.it/p x.com Al Museo dell’Ara Pacis otto podcast per scoprire vizi e virtù della dinastia di AugustoRoma - Vite, amori, vicende personali e imprese militari della dinastia di Augusto raggiungono il pubblico contemporaneo attraverso la voce dei protagonisti, da Augusto ad Agrippa, dal bel Marcello ai ... arte.it