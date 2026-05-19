Un peluche come piccolo amico durante il ricovero | nuova donazione in pediatria
Un’associazione di volontariato ha effettuato una donazione di peluche al reparto di Pediatria di un ospedale locale. La consegna è stata effettuata da una volontaria rappresentante dell’associazione. I giocattoli sono stati consegnati oggi all’interno del reparto, che si occupa di assistenza a bambini e ragazzi ricoverati. La donazione mira a offrire conforto ai piccoli pazienti durante il soggiorno in ospedale. L’operazione è stata ufficializzata con una cerimonia nella struttura sanitaria.
L’associazione di volontariato Aiuto Materno "Luisa Valentini", rappresentata dalla volontaria Luisa Pederzoli, ha consegnato oggi una donazione di morbidi peluche al reparto di Pediatria dell’Ospedale degli Infermi di Faenza. L’iniziativa, voluta dal presidente dell’associazione Andrea Banzola. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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