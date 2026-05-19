Un peluche come piccolo amico durante il ricovero | nuova donazione in pediatria

Un’associazione di volontariato ha effettuato una donazione di peluche al reparto di Pediatria di un ospedale locale. La consegna è stata effettuata da una volontaria rappresentante dell’associazione. I giocattoli sono stati consegnati oggi all’interno del reparto, che si occupa di assistenza a bambini e ragazzi ricoverati. La donazione mira a offrire conforto ai piccoli pazienti durante il soggiorno in ospedale. L’operazione è stata ufficializzata con una cerimonia nella struttura sanitaria.

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